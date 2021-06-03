Вести Кремля: В России на экономический форум привезли краба-предсказателя

В России начал работу Петербургский международный экономический форум. Без курьезов невозможно – поэтому на него привезли краба-предсказателя, который может предвидеть инвестиции.

О других курьезных событиях, которые случились в России по состоянию на четверг, 3 июня – в программе.

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Путин только делает вид, что работает

Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Россияне не побеждали канадцев на крупных турнирах с 2011 года. В то же время "самый популярный хоккеист" Владимир Путин заявил, что не играет, а только делает вид, что умеет это делать.

Володин заговорил о демократии

Вячеслав Володин назвал Россию "последним островом демократии и свободы". Однако на фоне событий, которые происходят со свободой слова и политзаключенными в России – такое заявление имеет "особое" значение.

В Госдуме хотят запретить Coca-Cola

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить в России товары Nestle, Coca-Cola и Mars. Он уже предлагал применить соответствующие действия к татуировкам и "энергетикам".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 3 июня: смотрите видео



