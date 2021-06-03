Про інші курйозні події, які трапилися у Росії станом на четвер, 3 червня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Кадиров став найбагатшим губернатором Росії

Путін тільки вдає, що працює

Збірна Росії зіграє з Канадою у чвертьфіналі чемпіонату світу з хокею. Росіяни не перемагали канадців на великих турнірах з 2011 року. Водночас "найпопулярніший хокеїст" Володимир Путін заявив, що не грає, а тільки вдає, що вміє це робити.

Володін заговорив про демократію

В'ячеслав Володін назвав Росію "останнім островом демократії та свободи". Однак на тлі подій, які відбуваються зі свободою слова та політв'язнями у Росії – така заява має "особливе" значення.

У Держдумі хочуть заборонити Coca-Cola

Депутат Держдуми Геннадій Онищенко закликав заборонити у Росії товари Nestle, Coca-Cola та Mars. Він вже пропонував застосувати відповідні дії до татуювань та "енергетиків".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 червня: дивіться відео



