Вести Кремля: В России ЛГБТ и чайлдфри могут признать экстремистскими движениями

В России предложили признать представителей ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри экстремистскими движениями. Об этом заявил глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на 1 октября – узнавайте в программе.

Интересно Вести Кремля: Лавров и Шойгу не собираются в Госдуму

Перевернутый флаг России

На сайте Смольного опубликовали фотографии со встречи Александра Беглова с вице-премьером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Флаг России на снимках был перевернутым. Однако впоследствии ошибку пытались "зафотошопить".

Орден Кадырову

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В 2006 году Кадыров уже получил такую же награду, однако IV степени. Его якобы наградили за социально-экономическое развитие Чечни.

Российскую сборную сняли с рейса

В Амстердаме российскую сборную по борьбе сняли с рейса. Они категорически отказались надевать защитные маски во время полета. В Осло они все-таки добрались, однако на следующий день, а всю ночь спортсменам пришлось провести в аэропорту.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 1 октября: смотрите видео