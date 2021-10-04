Вести Кремля: В России по-своему отреагировали на Pandora Papers

Масштабное журналистское расследование Pandora Papers задело и Россию. Однако в Кремле "ничего особенного" там не увидели.

Какие еще курьезные события произошли в России и Беларуси по состоянию на 4 октября – узнайте в программе.

Интересно Вести Кремля: В России ЛГБТ и чайлдфри могут признать экстремистскими движениями

Награда для друга Путина

Владимир Путин наградил своего друга детства Сергея Ролдугина орденом за заслуги перед отечеством. Однако на самом деле музыкант мог получить награду за "контрабас".

Неонацисты, которых заслужили

"Доблестный" российский Следственный комитет нанес удар в сердце неонацистского движения. В городе Миасс монумент, посвященный Второй мировой войне, привлек внимание бездомного, который пытался там высушить одежду. После этого его обвинили в реабилитации неонацизма.

Интервью с вампиром

Журналист CNN записал интервью с "вампиром" Александром Лукашенко. Во время разговора самопровозглашенный президент всеми силами пытался убедить в том, что жестокое обращение правоохранителей с белорусами является лишь выдумками.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 4 октября: смотрите видео