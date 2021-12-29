Вести Кремля: В России скрывают правду о "воскрешении" СССР
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
В России закрыли международную правозащитную организацию "Мемориал", которая десятилетиями боролась за открытие архивов. В организации якобы нарушают право на доступ к информации.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 29 декабря – узнавайте в программе.
К теме В России ликвидировали "международный Мемориал": организация изучала репрессии СССР
Скабеева на Netflix
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал западные фильмы причиной подростковой преступности. Возможно, в России планируют создать собственный Netflix, где, в частности, будут российские пропагандисты.
Модница Матвиенко
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко хочет ввести графу "вкус и стиль" во время оценки качества работы мэров и чиновников. Якобы это поможет при определении эффективного развития регионов.
Звонки неравнодушных
В Ингушетии заявили, что во время "прямой линии" с главой республики поступило более 1000 звонков. Однако в колл-центре даже не были подсоединены к линии телефоны. Они даже специально не поставили провода.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 29 декабря: смотрите видео