Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 29 грудня – дізнавайтесь у програмі.
До теми У Росії ліквідували "Міжнародний меморіал": організація вивчала репресії СРСР
Скабєєва на Netflix
Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін назвав західні фільми причиною підліткової злочинності. Можливо, у Росії планують створити власний Netflix, де, зокрема, будуть російські пропагандисти.
Модниця Матвієнко
Очільниця Ради Федерації Валентина Матвієнко хоче запровадити графу "смак і стиль" під час оцінювання якості роботи мерів та урядовців. Мовляв, це допоможе під час визначення ефективного розвитку регіонів.
Дзвінки небайдужих
В Інгушетії заявили, що під час "прямої лінії" з головою республіки надійшло понад 1000 дзвінків. Проте у колцентрі навіть не були під'єднані до лінії телефони. Вони навіть спеціально не поставили дроти.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 29 грудня: дивіться відео