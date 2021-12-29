Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 29 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми У Росії ліквідували "Міжнародний меморіал": організація вивчала репресії СРСР

Скабєєва на Netflix

Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін назвав західні фільми причиною підліткової злочинності. Можливо, у Росії планують створити власний Netflix, де, зокрема, будуть російські пропагандисти.

Модниця Матвієнко

Очільниця Ради Федерації Валентина Матвієнко хоче запровадити графу "смак і стиль" під час оцінювання якості роботи мерів та урядовців. Мовляв, це допоможе під час визначення ефективного розвитку регіонів.

Дзвінки небайдужих

В Інгушетії заявили, що під час "прямої лінії" з головою республіки надійшло понад 1000 дзвінків. Проте у колцентрі навіть не були під'єднані до лінії телефони. Вони навіть спеціально не поставили дроти.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 29 грудня: дивіться відео