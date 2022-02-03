Вести Кремля: В России спутали известного химика со звездой "Чернобыля"

В Тульской области на табличке вместо Валерия Легасова повесили фото актера, сыгравшего в сериале "Чернобыль". Это сделала рекламная служба к проведению форума "Инженеры будущего".

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 3 февраля – узнавайте в программе.

Интересно После сериала HBO в Чернобыле стало больше туристов, 90% из них – иностранцы

Россия запретила "Колумбайн"

В России признали движение "Колумбайн", которого фактически не существует, террористическим. Так российские "надмозги" запретили называть убийства в школах "Колумбайном".

Фейковая встреча Путина и Кадырова

В Москве якобы состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. В Кремле заявили, что встречи с лидером Чечни не было. Возникает подозрение, что Кадыров – лжец, а его фото и видео – фейковые.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 3 февраля: смотрите видео