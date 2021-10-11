Вести Кремля: на России возвращают детское рабство

В России планируют внести изменения в Конституцию и разрешить голосовать на выборах с 16 лет. Речь идет о подростках, которые имеют постоянное место работы.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 11 октября – узнайте в программе.

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Украденная вакцина

Российские шпионы возможно украли формулу AstraZeneca и использовали ее для создания вакцины "Спутник". Такую информацию сообщили британские спецслужбы.

Американский медведь

Официальный аккаунт России в твиттере выложил коллаж президента Владимира Путина с американским медведем. Однако пользователи заметили, что животное не имеет никакого отношения к России.

Выяснили, что это бурый медведь Аляски, а именно изображение из коллажа взяли в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Должность для дочери

Дочь Рамзана Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни. До того она занимала должность заместителя министра культуры.

Кража у детского психолога

Российские СМИ сообщили, что 3 американских морских пехотинца в Москве якобы украли рюкзак у детского психолога. Министерство иностранных дел России требует расследовать это и снять неприкосновенность с военных.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 11 октября: смотрите видео