Вести Кремля: на России возвращают детское рабство
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
В России планируют внести изменения в Конституцию и разрешить голосовать на выборах с 16 лет. Речь идет о подростках, которые имеют постоянное место работы.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 11 октября – узнайте в программе.
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Украденная вакцина
Российские шпионы возможно украли формулу AstraZeneca и использовали ее для создания вакцины "Спутник". Такую информацию сообщили британские спецслужбы.
Американский медведь
Официальный аккаунт России в твиттере выложил коллаж президента Владимира Путина с американским медведем. Однако пользователи заметили, что животное не имеет никакого отношения к России.
Выяснили, что это бурый медведь Аляски, а именно изображение из коллажа взяли в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Должность для дочери
Дочь Рамзана Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни. До того она занимала должность заместителя министра культуры.
Кража у детского психолога
Российские СМИ сообщили, что 3 американских морских пехотинца в Москве якобы украли рюкзак у детского психолога. Министерство иностранных дел России требует расследовать это и снять неприкосновенность с военных.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 11 октября: смотрите видео