Вести Кремля: В России захотели "перезапустить" СССР

Депутат Госдумы Леонид Калашников допустил воссоединение СССР. Он считает, что, мол, возможное восстановление должно стать привлекательным для того, чтобы присоединились экс-страны Союза.

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