Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 4 листопада – дізнавайтеся в програмі.

До теми Авто за мить розлетілися вщент: з'явилось відео смертельного ДТП за участю Собчак

Критика Собчак

Головний пропагандист Білорусі Григорій Азарьонок назвав Ксенію Собчак "пекельною конякою". Він сказав, що вона не перестає сміятись і "фиркати" з Олександра Лукашенка.

Вигнання з пропутінської партії

У партії Володимира Путіна "Єдина Росія" внутрішні конфлікти. Депутата Євгенія Марченка виключили з фракції через те, що він проголосував проти бюджета країни-окупантки.

Сідниці на фоні Кремля

У Москві суд заарештував на 14 діб порноакторку Риту Фокс через фото з голими сідницями на тлі Кремля. Дівчину звинуватили у "дрібному хуліганстві".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 листопада: дивіться відео