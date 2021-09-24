Вести Кремля: Россия нацелилась на проведение летней Олимпиады-2036

Россия хочет стать страной-хозяйкой летних Олимпийских игр-2036. С соответствующим предложение чиновники планируют обратиться в Международный олимпийский комитет.

Какие еще события произошли в России по состоянию на 24 сентября – в программе.

Обратите внимание Чемпиона России по бегу Хютте задержали с пакетиком наркотиков в Санкт-Петербурге

Актрису арестовали за пародию на генерала МВД России

В России арестовали российскую актрису Ларису Кривоносову, которая спародировала генерала министерства внутренних дел Ирину Волк. Пародию показали в популярном интернет-сериале о вымышленном чиновнике Виталии Наливкине.

"Единая Россия" набрала 0% на участке в Дагестане

В России закончились парламентские выборы, победителем которых стала "Единая Россия". Впрочем, на одном из избирательных участков в Дагестане пропутинская политсила набрала 0%. Зато 98% голосов набрала партия "Зеленые".

Главой комиссии по молодежи стала 73-летняя чиновница

В Екатеринбурге председателем Постоянной комиссии по развитию образования, науки, спорта и молодежной политики избрали 73-летнюю Любовь Боркову. До этого она работала учительницей, а в 2018 году стала депутатом.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 24 сентября: смотрите видео