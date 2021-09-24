Які ще події сталися в Росії станом на 24 вересня – у програмі.

Зверніть увагу Чемпіона Росії з бігу Хютте затримали з пакетиком наркотиків в Санкт-Петербурзі

Акторку заарештували за пародію на генерала МВС Росії

У Росії заарештували російську акторку Ларису Кривоносову, яка спародіювала генерала міністерства внутрішніх справ Ірину Вовк. Пародію показали в популярному інтернет-серіалі про вигаданого службовця Віталія Наливкіна.

"Єдина Росія" набрала 0% на дільниці в Дагестані

У Росії закінчилися парламентські вибори, переможцем яких стала "Єдина Росія". Втім на одній з виборчих дільниць у Дагестані пропутінська політсила набрала 0%. Натомість 98% голосів набрала партія "Зелені".

Главою комісії з молоді стала 73-річна чиновниця

В Єкатеринбурзі головою постійної комісії з розвитку освіти, науки, спорту й молодіжної політики обрали 73-річну Любов Боркову. До цього вона працювала вчителькою історію, а у 2018 році стала депутаткою.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 24 вересня: дивіться відео