Подробнее о других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 5 августа – узнайте в программе.

Интересно Вести.UA: Министр Шкарлет похвастался зарплатами учителей

Лукашенко мстит за санкции

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил заполучить своих соседей, в частности Литву, с помощью мигрантов. За 2020 год границу Литвы и Беларуси пересекли 74 нелегала, а за 2 летних месяца 2021 года – более 2,5 тысячи.

Введение налога на мясо в России

Спецпредставитель президента России Дмитрий Песков допустил введение налога на мясо для сдерживания изменений климата. Поэтому, мол, появится другое отношение к животноводству.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Выпуск программы "Вести Кремля" за 5 августа 2021 года: смотрите видео