Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 5 августа – узнайте в программе.

К теме Украина не отстает в зарплатах учителей, – Шкарлет

Лукашенко назвал Украину угрозой

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал Украину угрозой для Беларуси. Он заявил, что в основе политики нашего государства есть, якобы конфронтация.

В России "подгорает" из-за победы Беленюка

Российские пропагандисты обсуждают "золото" украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка. В частности "подгорает" у Ольги Скабеевой.

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Выпуск программы "Вести.UA" за 5 августа 2021 года: смотрите видео