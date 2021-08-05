Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 5 августа – узнайте в программе.
К теме Украина не отстает в зарплатах учителей, – Шкарлет
Лукашенко назвал Украину угрозой
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал Украину угрозой для Беларуси. Он заявил, что в основе политики нашего государства есть, якобы конфронтация.
В России "подгорает" из-за победы Беленюка
Российские пропагандисты обсуждают "золото" украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка. В частности "подгорает" у Ольги Скабеевой.
Выпуск программы "Вести.UA" за 5 августа 2021 года: смотрите видео