Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 5 серпня – дізнайтесь у програмі.
До теми Україна не відстає у зарплатах вчителів, – Шкарлет
Лукашенко назвав Україну загрозою
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко назвав Україну загрозою для Білорусі. Він заявив, що в основі політики нашої держави є, нібито, конфронтація.
В Росії "підгорає" через перемогу Беленюка
Російські пропагандисти обговорюють "золото" українського олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Зокрема "підгорає" в Ольги Скабєєвої.
Випуск програми "Вєсті.UA" за 5 серпня 2021 року: дивіться відео