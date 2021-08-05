Детальніше про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 5 серпня – дізнайтесь у програмі.
Цікаво Вєсті.UA: Міністр Шкарлет похвалився зарплатами вчителів
Лукашенко мстить за санкції
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив дістати своїх сусідів, зокрема Литву, за допомогою мігрантів. За 2020 рік кордон Литви і Білорусі перетнули 74 нелегали, а за 2 літні місяці 2021 року –понад 2,5 тисячі.
Введення податку на м'ясо в Росії
Спецпредставник президента Росії Дмитро Пєсков допустив введення податку на м'ясо для стримування змін клімату. Відтак, мовляв, з'явиться інше ставлення до тваринництва.
Випуск програми "Вєсті Кремля" за 5 серпня 2021 року: дивіться відео