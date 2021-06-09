Вести Кремля: РПЦ захотела иметь в собственности тюрьму

Русская Православная Церковь якобы хочет, чтобы ей передали в собственность тюрьму "Кресты". Такая информация появилась в СМИ, а интерес священнослужителей к тюрьмам стал причиной появления многих мемов.

Какие еще события случились в Беларуси и России по состоянию на среду, 9 июня – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: Лукашенко будет праздновать национальную трагедию поляков

Киркорова подозревают в гомосексуальности

Роскомнадзор проверит премию "Муз-ТВ". Подозревают, что на мероприятии могла быть пропаганда гомосексуальности. Все из-за того, что некоторые мужчины были в женских платьях, а Филипп Киркоров и Давид Манукян были "молодоженами".

"Почта России" создаст бренд

"Почта России" планирует продавать товары под собственным брендом "Почтовая марка". В списке продуктов есть даже "личинки муравьев съедобные" и "куколки бабочек шелкопряда". Также готовятся продавать алкоголь онлайн.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 9 июня: смотрите видео