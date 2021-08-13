Вести Кремля: Шойгу фотографировался с моджахедами во время войны в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал фотографию, сделанную в 1980-х годах в Афганистане. Он подчеркнул, что стоит в окружении именно моджахедов, а не боевиков группировки "Талибан".

Какие еще курьезные события произошли в России на протяжении 13 августа – в программе.

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Лавров заговорил о медведях в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что один медведь создает положительное впечатление для иностранцев о стране, как и традиционные символы – водка и балалайка. К тому же он заявил, что эти русские животные живут значительно лучше, чем американские индейцы в резервациях.

Тренер сборной России по художественной гимнастике оскандалилась заявлением об изнасиловании

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что не верит в слово "изнасилование". "Изнасиловать можно только в том случае, если убить. Вот и меня – только убить, вот только тогда. И то же самое в художественной гимнастике", – сказала она.

Российский депутат призвал кланяться перед руководством

Депутат из Республики Марий Эл призвал россиян кланяться перед руководством. По его словам, люди все время пытаются доказать что-то власти, которая и так идет от Бога.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 13 августа: смотрите видео