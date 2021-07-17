Вести Кремля. Сливки: В Чечне запрещают продавать продукты невакцинированным
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
В Чечне продуктовые магазине начали обслуживать покупателей только с COVID-сертификатом. Соответствующий указ издал Рамзан Кадыров.
Больше о том, чем запомнилась неделя в России – в программе.
Интересно Вести Кремля. Сливки: Джеки Чан хочет в Компартию Китая
"Друзья" России обсудили нарушения прав человека
Представители России, Беларуси, Венесуэлы и Китая обсудили нарушения прав человека в западных странах.. Интересно, что доклады об этой проблеме представили члены режимов, руки которых буквально запятнаны в крови.
Шойгу искал сало в Ростове
Министр обороны России Сергей Шойгу снова провел проверки в воинских частях. В этот раз он происпектировал Ростовкую область. Чиновник возмутился, что не нашел в меню столовой сала и чеснока.
Спортсменам из России выдали методички для Олимпиады
Олимпийцам из России выдали методичку с ответами на "неудобные" вопросы журналистов. Российским спортсменам объяснили как отвечать, если будут спрашивать о Крыме, Донбассе, допинге и движении за права темнокожих.
К теме Ответы о Крыме и допинге: российским спортсменам-олимпийцам раздали методички
Путин превращает Россию в "банановую республику"
Во время "Прямой линии" в июне россияне спросили у Владимира Путина, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. Прошло несколько недель, и в июле цены на этот фрукт выросли настолько, что достигли максимального значения с 2016 года.
В Петербурге нарисовали баннер с убитыми активистами
В Санкт-Петербурге художник нарисовал на трансформаторной будке баннер с портретами убитых российских общественных деятелей и журналистов. Среди них – Борис Немцов, Анна Политковская и Станислав Маркелов. Автора изображения задержали буквально на следующий день.
В Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо
Экоактивистка Роза Дьячковская обратилась к Леонардо Ди Каприо с просьбой помочь в тушении лесных пожаров в Якутии. Актер ответил на ее сообщение и пообещал посодействовать в решении проблемы. Но власти региона отказались от помощи голливудской звезды.Больше выпусков программы "Вести Кремля. Сливки" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 17 июля: видео