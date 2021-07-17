Вести Кремля. Сливки: В Чечне запрещают продавать продукты невакцинированным

В Чечне продуктовые магазине начали обслуживать покупателей только с COVID-сертификатом. Соответствующий указ издал Рамзан Кадыров.

Больше о том, чем запомнилась неделя в России – в программе.

Интересно Вести Кремля. Сливки: Джеки Чан хочет в Компартию Китая

"Друзья" России обсудили нарушения прав человека

Представители России, Беларуси, Венесуэлы и Китая обсудили нарушения прав человека в западных странах.. Интересно, что доклады об этой проблеме представили члены режимов, руки которых буквально запятнаны в крови.

Шойгу искал сало в Ростове

Министр обороны России Сергей Шойгу снова провел проверки в воинских частях. В этот раз он происпектировал Ростовкую область. Чиновник возмутился, что не нашел в меню столовой сала и чеснока.

Спортсменам из России выдали методички для Олимпиады

Олимпийцам из России выдали методичку с ответами на "неудобные" вопросы журналистов. Российским спортсменам объяснили как отвечать, если будут спрашивать о Крыме, Донбассе, допинге и движении за права темнокожих.

К теме Ответы о Крыме и допинге: российским спортсменам-олимпийцам раздали методички

Путин превращает Россию в "банановую республику"

Во время "Прямой линии" в июне россияне спросили у Владимира Путина, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. Прошло несколько недель, и в июле цены на этот фрукт выросли настолько, что достигли максимального значения с 2016 года.

В Петербурге нарисовали баннер с убитыми активистами

В Санкт-Петербурге художник нарисовал на трансформаторной будке баннер с портретами убитых российских общественных деятелей и журналистов. Среди них – Борис Немцов, Анна Политковская и Станислав Маркелов. Автора изображения задержали буквально на следующий день.

В Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо

Экоактивистка Роза Дьячковская обратилась к Леонардо Ди Каприо с просьбой помочь в тушении лесных пожаров в Якутии. Актер ответил на ее сообщение и пообещал посодействовать в решении проблемы. Но власти региона отказались от помощи голливудской звезды.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 17 июля: видео