Вести Кремля. Сливки: Дочь Кадырова сменила должность
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
22-летняя дочь председателя Чечни Рамзана Кадырова Айшат пошла на повышение. Она получила должность Министра культуры республики.
Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.
Больше здесь Пошла на повышение: 22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни
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