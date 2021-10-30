Вести Кремля. Сливки: Дочь Пескова хайпанула и подставила отца
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова "всадила нож" в отцовскую спину. Она поддержала журналистов и призвала изменить закон об "иноагентах".
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