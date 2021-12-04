Вести Кремля. Сливки: Глава Госдумы прочтет 600 тысяч комментариев

В России хотят ввести систему QR-кода. Народ против такого инициативы, однако глава Госдумы Вячеслав Володин уже пообещал изучить 600 тысяч комментарием под своим постом, посвященным соответствующих законопроектам.

Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

Обратите внимание Вести Кремля: В России теперь даже флешки сами уничтожаются

"Спутник V" взялся за Омикрон

Разработчики препарата "Спутник V" заявили, что создадут еще один – против штамма коронавируса Омикрон. Однако создавать его будут только 10 дней, поэтому эффекта можно ожидать какого угодно.

Лукашенко считает Крым "российским"

Александр Лукашенко дал скандальное интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву, где заявил, что оккупированный украинский Крым якобы "российский". В то же время он сказал, что хочет улететь в Севастополь.

Россия нашла еще одного союзника

У Кремля стало больше союзников со "стабильной" экономикой. Русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской Республики.

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Шойгу захотел "вернуть" Нюрнбергский процесс

В России в парке "Патриот" хотят построить копию зала, где проходил Нюрнбергский процесс. "Особую" идею одобрил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео