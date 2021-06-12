Вести Кремля. Сливки: Кадыров переименовал жену в "Российскую Федерацию"

Российские журналисты выяснили, что у Рамзана Кадырова есть 3 жены. Имя предполагаемой второй супруги Фатимы Хазуевой в документах было заменено на "Российскую Федерацию".

Больше о том, чем запомнилась неделя в России и Беларуси – в программе.

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Памятник Александру III украсили не той звездой

Владимир Путин пафосно открыл памятник императору Александру ІІІ. Но скульпторы "наградили" его неизвестным орденом. Вместо 8-й Звезды ордена апостола Андрея Первозванного красуется шестигранная звезда.

Лукашенко будет праздновать национальную трагедию поляков

Александр Лукашенко заявил, что День народного единства Беларуси теперь будут отмечать 17 сентября. В 1939 году советские войска именно тогда вторглись в Польшу, что вызвало этнические чистки в стране и смерть сотен тысяч людей.

К теме В день вторжения СССР в Польшу: Лукашенко ввел в Беларуси День народного единства

РПЦ раскритиковала выступление Елены Ваенги в образе бородатого монаха

Певица Елена Ваенга спела песню Михаила Круга "Золотые купола" в образе бородатого монаха. Русская правосславная церковь резко отреигоровала на такое выступление. К тому же пользователи в соцсетях посчитали номер оскорбительным.

В России устроили проверку в военкоматах

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из военкоматов Москвы. Главу ведомства возмутило то, что в помещении не было компьютеров.

Глава "Роскосмоса" пожаловался на санкции Запада

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о трудностях, которые возникли у него после введения Западом персональных санкций. Ограничения против чиновника ввели еще в 2014 году.

"Почта России" создаст бренд

"Почта России" планирует продавать товары под собственным брендом "Почтовая марка". В списке продуктов есть даже "личинки муравьев съедобные" и "куколки бабочек шелкопряда". Также оператор почтовой связи хочет продавать в онлайне алкоголь.

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