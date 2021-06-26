Вести Кремля. Сливки: Критиков Кадырова пообещали убивать
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Директор пропагандистского телеканала "Грозный" Чингиз Ахматов обнародовал у себя в инстаграме 16-минутное видео, в котором пообещал убивать критиков и врагов Рамзана Кадырова. И заверил, что всегда будет оставаться верным главе Чечни.
Больше о том, чем запомнилась неделя в России и Беларуси – в программе.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 июня 2021: видео