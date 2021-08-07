Вести Кремля. Сливки: Мясной акциз по-русски

Советник Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что в России можно ввести налог на мясо для сдерживания активных изменений климата. Министерство финансов не поддерживает такое решение, а вот Совет Федерации поддержал идею.

Подробнее о других курьезных событиях, произошедших в России та Беларуси за неделю – узнайте в программе.

Читайте первую часть Вести Кремля. Сливки: Жириновский отрабатывает плюшки

Идеальные выборы без ОБСЕ

Власти России потребовала сокращения количества наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах в Госдуму. Такое решение аргументировали ухудшением эпидемиологической ситуации.

Лукашенко мстит из-за санкций

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил достать своих соседей, в частности Литву, с помощью мигрантов. У 2020 году границу Литвы и Беларуси пересекли 74 нелегалы, а за 2 летних месяца 2021 – более 2,5 тысячи.

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Международный олимпийский комитет против российской гомофобии

Международный олимпийский комитет потребовал объяснений через образы ЛГБТ-спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Токио. Их оскорбили на 2 российских каналах.

Женщина обвинила McDonald's через искушение рекламы

Ксения Овчинникова подала иск в суд на McDonald's. Она обвиняет компанию в том, что 2 года назад в Омске во время великого поста ее соблазнила реклама чизбургера. Тогда женщина, мол, не удержалась и заказала себе пищу.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 августа: смотрите видео