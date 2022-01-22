Вести Кремля. Сливки: Петербург превратили в ледовое побоище

Дороги Петербурга вновь сковал лед. Очередь в травмпункты зашкаливает, а власть это интересует приблизительно так, как и проблема мусора в городе.

О других курьезных событиях, которые произошли в России – узнавайте в программе.

Обратите внимание Вести Кремля. Сливки: Навальный может остаться в тюрьме надолго

"Угольные" деньги племянницы

Жена губернатора Кемеровской области, по информации СМИ, является племянницей Владимира Путина. Анна Цивильева владеет одной из крупнейших угольных компаний России.

Путин не окунулся

В 2022 году Путину пришлось отказаться от одного из своих любимых спектаклей. Президент России не стал участвовать в крещенских купаниях якобы из-за распространения COVID-19.

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Россия взялась за Иран

Владимир Путин решил завести друзей – встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раисом. Обсудили они, оказывается, двусторонние отношения и как противодействовать США вместе.

В России захотели "выпускать" ноутбуки

В России призвали изготовителей электроники Lenovo, HP и Acer выпускать ноутбуки с российскими процессорами. Однако, если вспомнить все проблемы этой страны с техникой, то компаниям стоит пожелать разве что удачи.

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