Вести Кремля. Сливки: Петербург превратили в ледовое побоище
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Дороги Петербурга вновь сковал лед. Очередь в травмпункты зашкаливает, а власть это интересует приблизительно так, как и проблема мусора в городе.
О других курьезных событиях, которые произошли в России – узнавайте в программе.
Обратите внимание Вести Кремля. Сливки: Навальный может остаться в тюрьме надолго
"Угольные" деньги племянницы
Жена губернатора Кемеровской области, по информации СМИ, является племянницей Владимира Путина. Анна Цивильева владеет одной из крупнейших угольных компаний России.
Путин не окунулся
В 2022 году Путину пришлось отказаться от одного из своих любимых спектаклей. Президент России не стал участвовать в крещенских купаниях якобы из-за распространения COVID-19.
Не пропустите Российский БТР вспыхнул на трассе в оккупированном Крыму: видео с места происшествия
Россия взялась за Иран
Владимир Путин решил завести друзей – встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раисом. Обсудили они, оказывается, двусторонние отношения и как противодействовать США вместе.
В России захотели "выпускать" ноутбуки
В России призвали изготовителей электроники Lenovo, HP и Acer выпускать ноутбуки с российскими процессорами. Однако, если вспомнить все проблемы этой страны с техникой, то компаниям стоит пожелать разве что удачи.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео