Вести Кремля. Сливки: Поклонская и ее "скромные" апартаменты

Еще недавно Наталья Поклонская была почти бездомной. Однако после того как ее отправили работать в Африку, она обзавелась немалыми апартементами.

О других курьезных событиях, которые произошли в России в ноябре 2021 года – узнавайте в программе.

В прошлом выпуске Вести Кремля. Сливки: Лукашенко боится "помидоров со сметаной"

Русские против кавказцев

В Подмосковье запахло старыми добрыми погромами времен славной Российской империи. Местные жители решили выгнать выходцев с Кавказа, а представители диаспоры ответили взаимностью. Весь личный состав полиции днями и ночами находился в Домодедово.

Обратите внимание Путин провел блестящий блицкриг против Назарбаева

Научный руководитель Путина получил отель

Для научного руководителя Владимира Путина 2021 год стал щедрым на подарки. Он стал владельцем 5-звездочного отеля на берегу Финского залива.

Макет истребителя для авиашоу

Макет истребителя Checkmate привезли для участия в авиашоу в Дубае. Это конечно не надувной танк, но пользы с него не больше.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео