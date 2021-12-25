Вести Кремля. Сливки: Путин обработал журналистов серебром

Перед входом на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина всех журналистов обработали серебром. А все для того, чтобы защитить их от коронавируса.

Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

К слову "Третья операция" на Донбассе и новые угрозы: что Путин наговорил об Украине

Домик боевика

Главарь боевиков Александр Бородай купил себе апартаменты в столице Объединенных Арабских Эмиратов за полмиллиона евро. Согласно данным команды Алексея Навального, Бородай приобрел их осенью 2015 года.

Двойное гражданство чиновников

Госдума России отложила запрет на двойное гражданство чиновников. Теперь у них есть время до 1 января 2023 года.

Пирожки Путина

Россиян заинтересовала цена пирожков с капустой, которые подавали во время пресс-конференции Владимира Путина. Псевдооппозиционерка Ксения Собчак смолчать не смогла.

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Доноси сами на себя

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева написала о том, что она прошла на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео