Вести Кремля. Сливки: Путин обработал журналистов серебром
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Перед входом на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина всех журналистов обработали серебром. А все для того, чтобы защитить их от коронавируса.
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Журналистка из Кургана Анна Шишминцева написала о том, что она прошла на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. Об этом она сообщила в своем инстаграме.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео