Вести Кремля. Сливки: Путин спасает Грецию, поки Россия горит

Кремль пытается помочь погасить лесные пожары в Греции. Однако в самой России сгорело уже более 16 миллионов гектаров леса.

Подробнее о других курьезных событиях, произошедших в России за неделю – узнайте в программе.

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Борьба Путина с оппозицией

Россия превратилась в страну Гайкостан, в которой оппозиции "закручивают гайки". За пол года после посадки Алексея Навального, Владимир Путин запретил все источники финансирования оппозиции, а все оппозиционные СМИ получили статус "иностранных агентов".

Российское изобретение

Власти России потратили примерно 300 миллионов рублей на робота FEDOR. Над ним работали величественные российские ученые. Однако пермский мастер, которому не выделили ни копейки, самостоятельно создал нечто интереснее.

Михалков и армия

Российских солдат учат, как правильно отличать "правду" от фейков. Делают это с помощью специальной программы пропагандистского режиссера Никита Михалкова, который верит в чипирование и угрозу 5G.

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Скандал из-за шутки

Идрак Мирзализаде – российский комик азербайджанского происхождения Он попал в скандал, когда пошутил о матрасе, и вроде этим оскорбил российский народ. В конце концов на него вылился шквал критики от так называемых "патриотов".

Низкие рейтинги "Единой России"

Рейтинги "Единой России" упали до рекордно низкого показателя. На выборах в Госдуму России, которые проведут осенью 2021 года, политсила может набрать всего 27% поддержки. Ппоэтому в Кремле решили сделать небольшой ребрендинг.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 августа: смотрите видео