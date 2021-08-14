Какие еще курьезные события произошли в Украине за неделю – узнавайте в программе.

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В Ивано-Франковске верующие пожаловались на фильм

В Ивано-Франковске сняли с проката фильм "Демоник". Это обусловлено жалобами верующих. Христианская организация вместе с депутатом от "Свободы" Ярославом Дубасом добилась, чтобы киноленту заменили на фильм "Отряд самоубийц".

Мендель сменила профессию

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, недавно издала свою первую книгу. Теперь она стала ведущей программы на канале олигарха Рината Ахметова под названием "Большая деолигархизация". Там заявили, что олигархи на самом деле являются заложниками системы.

Новый руководитель Укрзализныци

Украинская железная дорога получила нового руководителя. Им стал Александр Камишин, ранее работавший менеджером олигарха Рината Ахметова. Никакого опыта в железнодорожной сфере у него нет.

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Зеленский не сможет убежать в оккупированный Крым

Сергей Аксенов, которого в Кремле называют "главой Крыма", заявил, что Владимир Зеленский не сможет скрыться на полуострове в случае побега из Украины. Главарь оккупантов предупредил, что президент не получит политическое убежище в оккупированном Крыму.

Арестович стал звездой российских СМИ

Алексей Арестович, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что борьба Киева с русским языком в Украине – это ошибка. Российские СМИ перефразировали его слова и публикуют материалы с заголовком на манер "В Украине назвали катастрофой борьбу с русским языком".

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