Избрание меры пресечения Чаусу проходило по просьбе его адвокатов в закрытом режиме. Однако 9 августа Высший антикоррупционный суд опубликовал процессуальные решения, касающиеся вопроса отвода судьи.
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Чаус считает, что его хотели убить
Из обнародованного текста следует, что Чауса насильно похитили и планировали убить.
Отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве относительно правонарушения, а именно похищения с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, потому что он сбежал, прошел 50 километров пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины,
– говорится в судебном решении.
Также Чаус утверждает, что работники Национального антикоррупционного бюро Украины нарушили нормы Уголовного процессуального кодекса из-за того, что не подали ходатайство о его задержании в ВАКС, однако обратились с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.
Такие обстоятельства экс-судья считает свидетельством предоставления указания работниками НАБУ или САП "действовать определенным образом".
Кроме того, защита Чауса обратила внимание суда, что истек 48-часовой срок задержания подозреваемого для возможности применения меры пресечения в виде содержания под стражей. Мол, их подзащитного задержали 30 июля, а в суд доставили 4 августа.
Судья отверг этот аргумент, ведь СБУ предоставила справку, в которой говорилось, что Чаус был не задержан, а находился в больнице и к нему применяли меры безопасности.
Дело Чауса: главное
- Николая Чауса задержали на взятке в 150 тысяч долларов еще в 2016 году. На заднем дворе его дома нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.
- После этого он бежал в Молдову. А в 2021 году появилась информация, что экс-судью похитили. Позже сам Чаус записал видео, где заявил, что похищение произошло гораздо раньше.
- 30 июля мужчину заметили в селе Винницкой области, далее он оказался у сотрудников СБУ. Из-за этого НАБУ устроило погоню за авто, в котором должен был быть Чаус. Впоследствии в спецслужбе заверили, что не "похищали" экс-суддю, а "он сам попросил помощи".
- 4 августа ВАКС избрал Чаусу меру пресечения – круглосуточный домашний арест. В ответ САП подала апелляционную жалобу – требует взять его под стражу.