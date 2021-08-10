Обрання запобіжного заходу Чаусу відбувалося на прохання його адвокатів у закритому режимі. Однак 9 серпня Вищий антикорупційний суд опублікував процесуальні рішення, які стосуються питання відводу судді.

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Чаус вважає, що його хотіли вбити

З оприлюдненого тексту випливає, що Чауса насильно викрали та планували вбити.

Зазначив, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо правопорушення, а саме викрадення з метою вбивства. Зазначив, що вбивство не реалізували, бо він втік, пройшов 50 кілометрів пішки й добровільно з'явився в органи Служби безпеки України,

– йдеться у судовому рішенні.

Також Чаус стверджує, що працівники Національного антикорупційного бюро України порушили норми Кримінального процесуального кодексу через те, що не подали клопотання про його затримання до ВАКС, однак звернулися з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту.

Такі обставини екссуддя вважає свідченням надання вказівки працівниками НАБУ або САП "діяти певним чином".

Крім того, захист Чауса звернув увагу суду, що закінчився 48-годинний термін затримання підозрюваного для можливості застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Мовляв, їхнього підзахисного затримали 30 липня, а до суду доставили 4 серпня.

Суддя відкинув цей аргумент, адже СБУ надала довідку, у якій йшлося, що Чаус був не затриманий, а перебував у лікарні й до нього застосовували заходи безпеки.

Справа Чауса: головне