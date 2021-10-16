Вести Кремля. Сливки: Российский "Спутник" сам не справился

В России произошел "невиданный прорыв" в борьбе с коронавирусом. Там заявили, что вакцина "Спутник Лайт" хорошо показала себя при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca.

Какие еще события произошли в России в течение недели – в программе.

К слову Кремль традиционно открестился от заявления о краже формулы вакцины AstraZeneca

Россия возвращает своих эмигрантов

Россия планирует до 2030 года вернуть на родину не менее 500 тысяч россиян-эмигрантов. Власти хотят возвращать их

"путем предоставления переселенцам государственных гарантий за счет средств федерального бюджета".

Поклонская в Африке

Владимир Путин отправил "крымскую прокурорку" Наталью Поклонская в Африку. Ее назначили послом в Кабо-Колаборантка. Сама же Поклонская считает эту должность признаком высокого доверия от главы Кремля.

Больше здесь Путин таки отправил Поклонскую в Африку: стала послом в Кабо-Верде

Раскрашенные ракеты

Российскую ракету-носитель "Союз-2.1а" украсили хохломской росписью и специальной надписью. Это сделали к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

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Смотрите итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": видео