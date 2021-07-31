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К теме Вести Кремля. Сливки: В России у автоинспектора нашли портрет в форме маршала

"Ведьмак" на Олимпиаде

Для России на Олимпийских играх 2020 первое "золото" принесла Виталина Бацарашкин. Она выступала без "триколора", зато с медальоном героя сериала "Ведьмак".

В России учредят "лишний повод выпить"

В России продолжают создавать поводы, что лишний раз их "отпразновать". В этот раз в Госдуме решили учредить День качества лишний повод русскому.

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Госдума запретит митинги возле школ

В Госдуме предложили запретить митинги у школ. Один из депутатов сказал, мол, митинг или демонстраци вблизи от учебного заведения может "мешать процессу обучения".

Лукашенко отправил белорусских спортсменов на Олимпиаду

Александр Лукашенко отправил спортсменов на Олимпаду. Ссамопровозглашённый президент Беларуси заявил, что они не голодны.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 июля: видео