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К теме Вести Кремля: Лукашенко накормил белорусских олимпийцев, но это не помогло

Посол Эфиопии заявил о любви к России

Кремль взялся за развитие военного сотрудничества с Эфиопией. В то же время посол Эфиопии рассказал о "любви граждан его страны к России и Владимиру Путину".

Лукашенко захотел в Европу

Олександр Лукашенко начал заигрывать з европейскими ценностями. Самопровозглашённый президент Беларуси заявил, что готов возглавить Европейскую партию зеленых.

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Портрет Путина будут "выпускать" на презервативах

Производитель презервативов с изображением Владимира Путина выиграл в ЕСПЧ суд. В результате "портрет" президента России официально разрешили выпускать на средствах контрацепции.

Сайт Навального заблокировали

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт команды Алексея Навального. "Доступ ограничен на основании федерального закона" – такое сообщение приходит при попытке зайти на него.

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