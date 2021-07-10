Вести Кремля. Сливки: Во всем виновата мозаичная психопатия

Александр Лукашенко в последнее время рассказывает очень много странных историй. Этому уже даже не удивляются, ведь самопровозглашенному президенту ставили диагноз – мозаичная психопатия.

Какие еще курьезные события произошли в России в течении недели – в программе.

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В сборной России будет духовный наставник

Сборной России по футболу необходимые духовники от Русской православной церкви. Об этом заявили священнослужители после того, как сборная вылетела с чемпионата Евро-2020. В РПЦ уверены, что футболисты слабые духовно.

Россияне будут называть шампанским не всё

Россия снова поразила странными принятиями. Президент Владимир Путин 2 июля подписал поправки в закон о регулировании алкогольной продукции. Отныне слово "шампанское" можно употреблять только относительно российской продукции.

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Количество граждан в Туркменистане

Населения Туркменистана уменьшилось вдвое. Такой уровень был в последний раз еще в 1980-х годах. Для президента Гурбангулы Бердымухамедова такие данные могут стать очень неутешительными.

"Нападение" на Азаренка

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на белорусского пропагандиста Григория Азаренка напали. Впоследствии даже опубликовали видеодоказательство. Однако белорусы сомневаются в том, что это правда.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 10 июля: видео