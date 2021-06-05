Вести Кремля. Сливки: Жириновский предложил продлить детство до 30 лет

5 июня 2021 , 11:43

Источник:

"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале

Владимир Жириновский предложил считать детским возраст до 30 лет. Депутат России сказал, что до этого возраста россияне ничего не понимают.

Какими еще событиями запомнилась неделя в России – в программе.

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Автор: Юрій Гаврищак