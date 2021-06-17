Вести Кремля: была ли настоящая "битва" между Путиным и Байденом

Владимир Путин и Джо Байден наконец встретились 16 июня в Женеве. И хоть все ждали резких заявлений, однако событие продолжалось спокойно – настоящей словесной битвы не было.

Какие еще события случились в России и мире по состоянию на четверг, 17 июня – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: Личного повара Путина судили за разбой и грабеж

Шойгу и военкоматы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военкоматы нужно сделать современными. Это для того, чтобы туда хотели приходить не по принуждению, а по желанию. Также он разозлился из-за того, что в военкоматах нет компьютеров.

Индийский штамм COVID-19 в России

В России зафиксировали индийский штамм коронавируса "Дельта". Медики заверили, что он может быть мощнее предыдущей волны COVID-19. Украинские ученые заявили, что Украина также в зоне риска, ведь штамм может попасть к нам через восточные территории.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 17 июня: смотрите видео