Вести Кремля: У Путина появился иранский друг

Владимир Путин встретился со своим коллегой Ибрагимом Раисом, чтобы обсудить двусторонние отношения. Президент Ирана предложил главе Кремля вместе противодействовать США.

Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 20 января – узнавайте в программе.

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Жириновский призвал покупать рубли

Владимир Жириновский призвал покупать рубли вместо долларов. По его словам, США откажется от этой валюты, а Европейский Союз вообще якобы распадется.

Неудачная презентация французского футболиста

Российский футбольный клуб подписал контракт с турецким полузащитником Юсуфом Язиджи. Спортсмена представили в сексистской форме. Из-за критики болельщиков ЦСКА удалил презентацию.

Подробнее Российский ЦСКА вляпался в скандал с презентацией новичка: клуб унизил женский пол

Электроника на российских процессорах

Минцифры России призвало производителей электроники Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента приступить к подготовке к выпуску ноутбуков с российскими процессорами. Речь идет о Baikal-M.

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