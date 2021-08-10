Вести Кремля: У робота FEDOR появился конкурент

В России потратили примерно 300 миллионов рублей на робота FEDOR, над которым работали величественные российские ученые. Однако пермский мастер, которому не выделили ни копейки, самостоятельно создал нечто интереснее.

О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 10 августа – читайте дальше.

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Ребрендинг "Единой России"

Казалось бы, что после задержания Алексея Навального никто не помешает партии "Единая Россия" править вечно. Однако рейтинг политсилы уменьшился до минимума, поэтому в Кремле решили сделать небольшой ребрендинг.

"Матрасные" шутки

Российский комик азербайджанского происхождения Идрак Мирзализаде попал в скандал. Во время одного из шоу он позволил себе шутку о матрасе, которой якобы оскорбил российский народ. После этого на него вылился шквал критики от "патриотов".

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 10 августа 2021 года: смотрите видео