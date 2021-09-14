Вести Кремля: Жириновский въехал на съезд ЛДПР на тройке лошадей

Российский политик Владимир Жириновский прибыл на съезд ЛДПР в коляске на тройке лошадей. Животные испугались толпы и осуществили акт дефекации.

Подробнее о других событиях, которые произошли в России по состоянию на 14 сентября – узнайте в программе.

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У Путина может быть деменция

Президент России Владимир Путин поздоровался с министром обороны Сергеем Шойгу, с которым летел в одном самолете. Это может свидетельствовать лишь о его деменции. В то же время пропагандистские каналы продолжают отмечать когнитивные расстройства Джо Байдена.

Новые заявления Митрофана

Митрополит Митрофан заявил, что российские паралимпийцы якобы с детства испытывают боль и страдания от своих болезней. Также он считает, что они – Божьи избранники.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 14 сентября: смотрите видео