Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 14 вересня – дізнайтесь у програмі.
До теми Вибори по-російськи: Жиріновський приїхав на мітинг у кареті з кучером
В Путіна може бути деменція
Президент Росії Володимир Путін привітався із міністром оборони Сергієм Шойгу, з яким летів в одному літаку. Це може свідчити лише про його деменцію. Водночас пропагандистські канали продовжують наголошувати на когнітивних розладах Джо Байдена.
Нові заяви Митрофана
Митрополит Митрофан заявив, що російські паралімпійці нібито з дитинства відчувають біль і страждання від своїх хвороб. Також він вважає, що вони – Божі обранці.
Повний випуск "Вєсті Кремля" за 14 вересня: дивіться відео