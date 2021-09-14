Це сталося у Москві на стадіоні "ВТБ-Арена" 13 вересня. Головний російський ліберал-демократ хотів епічно виїхати до прихильників у кареті – але трійка коней вирішили інакше.

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Коні відмовилися везти Жиріновського

На передвиборчий мітинг партії ЛДПР її лідер приїхав у кареті з трійкою коней та кучером.

Одначе навіть коні Володимира Жиріновського везти відмовилися.

Тільки після тривалого розмахування руками політика і жорстких зусиль кучерів нещасні тварини таки рушили з місця.

Відео дивної події у Москві можна побачити у телеграм-каналі "Анатолий Штирлиц".

Як потім написали в ТАСС, Жиріновський просив людей не махати прапорами, щоб коні не боялися. Та навіщо йому була вся ця витівка – так і не пояснив.

Нагадаємо, у Росії з 17 до 19 вересня відбуватиметься голосування на виборах депутатів Державної думи.

Чому Володимира Жиріновського називають одіозним – три прості приклади: