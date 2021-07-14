Вести.UA: Аваков начал "паковать рюкзак" после заявления об отставке

Арсен Аваков написал заявление об отставке. Сначала информацию об этом публиковали СМИ, а вскоре официальное сообщение появилось на сайте Министерства внутренних дел Украины.

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