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До теми Вєсті.UA: "Слуга народу" Шевченко став прихильником Путіна

З Тимошенко посварилися у Раді

У Верховній Раді сперечалися через провалений законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу. Через критику законопроєкту народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина влаштувала перепалку з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

Тищенко побував у ромів на Закарпатті

Нардеп Микола Тищенко занурився у проблеми ромської спільноти Закарпаття. Він опублікував відео зустрічі з очільником ромської громадської організації Давидом Богаром.

Оксана Марченко захотіла шкарпетки з собаки

Оксана Марченко на одному з опублікованих відео звернулась до собаки. Дружина проросійського політика Віктора Медведчука захотіла "пошити шкарпетки" з тварини.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 14 липня 2021 року: дивіться відео