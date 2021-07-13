Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 13 липня – читайте далі.

Цікаво Вєсті.UA: Українські політики обожнюють Компартію Китаю

Железняк та зміни у "Голосі"

З'явилдась інформація, що фракція "Голос" 12 липня проголосувала за звільнення голови Ярослава Железняка. Сам політик цю інформацію заперечує. Однак відомо, що відповідний лист вже відправили на розгляд спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Філатов збирається полетіти в космос

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що готується полетіти в космос на кораблі Річарда Бренсона. Він очікує, що стане другою людиною в незалежній Україні після Леоніда Каденюка, яка побувала в космосі, а також першим космічним туристом.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті.UA" за 13 липня 2021 року: дивіться відео