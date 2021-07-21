Вести.UA: Аваков "намекнул" на возвращение в большую политику

Арсен Аваков "намекнул" на возвращение в большую политику. На своей странице в инстаграме он опубликовал фото заката на фоне гор, которое подписал "Красиво уходит, чтобы так же красиво появиться завтра".

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на среду, 21 июля – в программе.

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Кира Руди против вопросов

Председатель партии "Голос" Кира Рудик не смогла ответить, имеет ли американское гражданство. Она заявила, что трижды не ответила на вопрос о паспорте США, потому что так "считает нужным".

Медведчук получил "китайское" письмо

Подозреваемому в госизмене депутату Виктору Медведчуку написал письмо посол Китая в Украине Фань Сяньжун. Его опубликовала пресс-служба "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Верещук хочет в Минобороны

20 июля Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны Украины. За последние полгода она уже не один раз намекала на это.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 июля: видео



