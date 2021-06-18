Вести.UA: Госдума России хочет доказать, что Путин не ху*ло

На бухарестському стадіоні під час гри збірних України та Північної Македонії українські вболівальники заспівали знамениту пісню про президента Росії Володимира Путіна. Це дуже обурило депутат Держдуми Росії Дмитра Свіщова.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине, по состоянию на пятницу, 18 июня – в программе.

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Новинский хочет купить канал Мураева

Народный депутат Вадим Новинский заявил, что планирует купить телеканал "НАШ" Евгения Мураева. По его словам, уже ведут переговоры.

Новый одиозный поступок Кивы

Одиозный депутат Илья Кива вновь отметился своим поступком в зале Верховной Рады. На этот раз он решил снять штаны.

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Какой должна быть минимальная зарплата

У депутатов спросили, какой должна быть минимальная зарплата в Украине. Они отвечали по-разному. Кто-то говорил, что зарплата должна составлять 22 – 24 тысячи гривен, а кто-то считает, что минималка должна быть 1 200 евро.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 18 июня 2021 года: смотрите видео