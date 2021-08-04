Вести.UA: Забытая группа Green Grey стала "экспертом" на канале Медведчука
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Группа Green Grey, которую убрали из списка артистов, которые выступят на концерте ко Дню Независимости, стала "экспертом" во всех вопросах. В частности Андрей Яценко на канале Виктора Медведчука размышлял о земельном законе, экономике и "спасении украинцев".
Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на 4 августа – узнайте в программе.
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Выпуск программы "Вести.UA" за 4 августа 2021 года: смотрите видео