Вести.UA: Илья Кива вышел на улицу со своими "песиками"
Ежегодно весной у депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" вместе со многими адептами "русского мира" в Украине происходит сезонное обострение. А все потому, что на постсовковом пространстве празднуют День Победы. В этот день на поверхность вылезло много нечисти, возглавить которую взялся Илья Кива.
Источник:"Вести.UA" на 24 каналі
Какие еще курьезные события произошли в Украине 10 мая – в программе.
К слову ОПЗЖ обещала денежное вознаграждение участникам своих маршей до 9 мая
Возвращение Симоненко
В Киеве 9 мая к Вечному огню пришли сотни людей с красными флагами и портретами участников Второй мировой войны. Среди участников акции был и бывший экс-лидер коммунистов Петр Симоненко.
Скандальная Настя внезапно стала "патриоткой"
Студенка КНУ и вероятно дочь судьи Печерского суда Анастасия Константинова стала популярной после того, как выразила свою глубокую мысль о приезде в Украину российского рэпера Басты. Но уже совсем скоро Настя изменила свою позицию, при чем – кардинально.
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"День победы"
Команда "Вести" и Богдан Процишин записали песню, которая ярко демонстрирует их отношение о "победобесию". Песня "День победы" приобрела совершенно новое значение.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 10 мая 2021 года: смотрите видео
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