Ежегодно весной у депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" вместе со многими адептами "русского мира" в Украине происходит сезонное обострение. А все потому, что на постсовковом пространстве празднуют День Победы. В этот день на поверхность вылезло много нечисти, возглавить которую взялся Илья Кива.

Какие еще курьезные события произошли в Украине 10 мая – в программе.

К слову ОПЗЖ обещала денежное вознаграждение участникам своих маршей до 9 мая

Возвращение Симоненко

В Киеве 9 мая к Вечному огню пришли сотни людей с красными флагами и портретами участников Второй мировой войны. Среди участников акции был и бывший экс-лидер коммунистов Петр Симоненко.

Скандальная Настя внезапно стала "патриоткой"

Студенка КНУ и вероятно дочь судьи Печерского суда Анастасия Константинова стала популярной после того, как выразила свою глубокую мысль о приезде в Украину российского рэпера Басты. Но уже совсем скоро Настя изменила свою позицию, при чем – кардинально.

Больше здесь Дочь судьи поддержала Басту и оскорбила Украину: девушка вдруг стала патриоткой и извинилась

"День победы"

Команда "Вести" и Богдан Процишин записали песню, которая ярко демонстрирует их отношение о "победобесию". Песня "День победы" приобрела совершенно новое значение.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 10 мая 2021 года: смотрите видео